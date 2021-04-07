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Fitch'ten önemli tespitler: Türk bankaları için refinansman riski arttı

Fitch Rating, yayımladığı araştırma raporunda; Merkez Bankası'nda yaşanan başkan değişikliği sonrasında Türk bankaları için refinansman riskinin arttığını belirtti.

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Fitch Rating, TCMB'de yaşanan başkan değişikliğinin Türk bankaları için refinansman riskini artırdığını açıkladı. Bankaların kısa dönem borçlarının arttığına dikkat çeken uluslararası derecelendirme kuruluşu, 2020 yıl sonunda Türk bankalarının 2019’dan daha az dış borca sahip olduğunu fakat 2020’de kısa vadeli dış borç oranının 2019’a göre artış kaydettiğini ifade etti.

Döviz mevduatları yüzde 20 arttı

Bloomberg'in haberine göre, Türk bankalarının 2021 yılında yabancı para borç servisi yükümlülüklerinin, piyasaların 12 ay tamamen kapanması gibi uç bir durumda, 45-50 milyar dolar civarında olmasını bekleyen Fitch, 2020 yılında yerleşiklerin Türk bankalarındaki döviz mevduatlarının yüzde 20 arttığını ve bunun bankalara dış borcu ödemede yardımcı olduğunu vurguladı.

"TCMB'deki değişiklik politika güvenilirliğini etkiledi"

Fitch, Türk Lirası’ndaki zayıflamanın ve enflasyonun devam etmesi halinde dolarizasyonun artabileceğine işaret ederken, güvende somut bir zayıflama ya da şirketlerde nakit darlığı yaşanmasının da döviz mevduatlarında azalmaya ya da istikrarsızlığa yol açabileceğine değindi.

Kasım ve mart ayı arasındaki ortodoks ve şeffaf politikaların risk primlerini azalttığını, sermaye girişini artırdığını, refinansman risklerini azalttığını ve TL’ye değer kazandırdığının altını çizen kuruluş, TCMB başkanlığında yaşanan değişiklikle beraber politika güvenilirliğini etkilediğini ve piyasadaki oynaklığı artırdığını belirtti.

"Döviz cinsinde ihraçlar yakın vadede azalabilir"

Fitch, bunun sonucu olarak da Türk bankaları için refinansman riskinin ve risk priminin yükseldiğini söylerken, Türk bankalarının döviz cinsinden borçlarının büyük bir kısmını oluşturan kısa vadeli borçların, piyasalardaki oynaklığa karşı, bankaları kırılgan hale getirdiğini vurguladı.

2021’in ilk çeyreğinde bazı bankaların aktif olarak dış borçlanma miktarını artırdığını belirten Fitch,dış borçlanma maliyetinin artmasıyla beraber Türk bankalarının döviz cinsinden ihraçlarının yakın vadede azalmasını beklediklerini ifade etti.

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