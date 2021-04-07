TOFAŞ, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Avrupa'ya bu sezon galibiyet ile veda eden TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, "Bir üst tura çıkma şansımız olmasa bile son ana kadar mücadele ettik" dedi.

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TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu son hafta mücadelesinde İsrail deplasmanında Hapoel Holon’u 90-71 mağlup etmeyi başardı. Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sezonunda play-off turu oynama başarısı gösteren TOFAŞ Basketbol Takımı, Hapoel Holon galibiyetiyle BCL 2020-2021 sezonuna noktayı koyarken, son 16 turunda I Grubu’nu 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamlamış oldu.

TOFAŞ’ta Başantrenör Hakan Demir ve oyunculardan Berkan Durmaz, Hapoel Holon karşılaşmasını değerlendirdi. Bir üst tura çıkma şansını yitirmelerine rağmen son ana kadar mücadele ettiklerini belirten Demir, “Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Bu organizasyona saygı duyduğumuzu gösterdik. Bir üst tura çıkma şansımız olmasa bile son ana kadar mücadele ettik. Ayrıca rakibimizi ve antrenörünü de tebrik ediyorum. Çok iyi bir iş yaptılar. Takımındaki her parçayı çok iyi şekilde kullandılar. Holon takımına ve Dedas'a üst turda başarılar diliyorum” dedi.

Hapoel Holon deplasmanında 18 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile oynayan Berkan Durmaz ise karşılaşma sonunda, “Günün sonunda sahaya karakterimizi koyduk ve bu bizim için çok önemliydi” ifadesini kullandı.

Mavi Yeşilliler, ING Basketbol Süper Ligi’nde 12 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaşacak.