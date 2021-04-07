Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız: Burundan sprey aşı çalışmaları iyi aşamada

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ olmak üzere 4 üniversitenin içinde olduğu, burundan sprey olarak uygulanacak Covid-19 aşısı çalışmalarında iyi aşamaya gelindiğini söyledi.

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Covid-19 sürecindeki eğitim- öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Yıldız, tıp fakültesinin 4'üncü, 5'inci ve 6’ncı sınıf; diş hekimliği fakültesinin 4'üncü ve 5’inci sınıf ile hemşirelik bölümü öğrencilerinin aşılanarak yüz yüze eğitimlerine devam ettiklerini söyledi.

Yıldız, "Onun dışındaki bütün bölümlerimizin hepsi uzaktan eğitim olarak devam ediyorlar. Önümüzdeki dönemle ilgili öngörümüz şu anda yok. O zamana yaklaştığımızda Bilim Kurulu'muzun vereceği karara göre biz de üniversite senatosu olarak hibrit yöntemini mi, uzaktan eğitim yöntemini mi belirleyeceğiz; onu açıklayacağız" diye konuştu.

Prof. Dr. Yıldız, ODTÜ, Hacettepe, Ankara ve Gazi üniversitelerinden bilim insanlarının içinde yer aldığı, burundan sprey olarak uygulanacak 'intranazal' Covid-19 aşısına ilişkin ise "4 üniversite olarak böyle bir faaliyet içerisindeyiz. İyi bir aşamaya geldiği bilgisi elimizde var. Ümit ediyoruz ki üniversitemizin de içinde olduğu Covid-19’u engelleyecek bu burun spreyi çalışması tamamlanır. Üniversitemizin için de önemli bir faaliyet olmuş olur" dedi.