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Düzce Ramazan pidesi fiyatı belli oldu! 4 liradan satılacak 700 gramı da 8 lira

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte il il pide fiyatları da açıklanmaya devam ediyor. Düzce'de de bu yıl pide 4 liradan satılacak. 700 gram pide ise 8 liradan alıcı bulacak.

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Bütün İslam alemi 13 Nisan’dan itibaren oruç tutmaya başlayacak. Ramazan ayının en fazla tüketilen gıdası olan pidenin Düzce’de satış fiyatı belli oldu.

350 gramı 4 TL’den 700 gramı ise 8 TL’den satılacak. Ayrıca Düzce Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz, yumurtalı pide gibi özel pidelerin de fırınlarda yapılabileceğini buna bir fiyat belirlemediklerini, tarifelerin fırıncılara gönderilmeye başlandığı dile getirdi.

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