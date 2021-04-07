MHP'li Semih Yalçın'dan Babacan'a ağır sözler: FETÖ yöntemleriyle topyekûn saldırıya geçti

MHP'li Semih Yalçın, "CHP’nin gönüllü yancılarından Ali Babacan kriz çığırtkanlığı yaparak partisini nemalandırma peşinde, Genel Başkanımızın 2004 yılında Türk milletine yaptığı bir çağrıyı saptırma gayretinde." açıklamasında bulundu.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'a sert yüklendi. Yalçın, "Babacanın iftira ufuneti saçan mülevves dili zillet cephesinin MHP’ye karşı klasik FETÖ yöntemleriyle topyekûn saldırıya geçtiğinin bir başka göstergesi" dedi.

Yalçın şunları söyledi;

"CHP’nin gönüllü yancılarından Ali Babacan da derde devadan gayrı her türlü mazarratın kaynadığı mikrosiyaset parçacığı partisini kriz çığırtkanlığı yaparak nemalandırma peşinde. Genel Başkanımızın 2004 yılında Türk milletine yaptığı bir çağrıyı saptırma gayretinde.

Babacanın iftira ufuneti saçan mülevves dili zillet cephesinin MHP’ye karşı klasik FETÖ yöntemleriyle topyekûn saldırıya geçtiğinin bir başka göstergesi. Lağım küreği misali pislik saçan dilini Sayın Genel Başkanımıza uzatan Babacan’ın nefesi de zehirli metan gazı gibi kokuyor.

'Cumhur İttifakının alternatifi de yine Cumhur ittifakıdır'

Bu millet; iki keçiyi güdemeyen, eleştirmekten ve bozgunculuk yapmaktan başka marifeti olmayan sicilli bir güruhun temsilcilerini asla işbaşına getirmez. Cumhur İttifakının alternatifi de yine Cumhur ittifakıdır.

Mevcut sorunlara çözüm üretmek için Cumhur İttifakında ziyadesiyle akıl ve feraset, fazlasıyla birlik ve beraberlik ruhu mevcut. Çaresizlik ambarında fırtına koparmaya çalışan zillet çetesinin ve Ali Babacan dâhil, darı düşleyen yancılarının ağzına tek tanesi düşmez.

Gözleri bürüyen kan, kini beslese de çaresizlikten sapır sapır dökülenlerin koynundaki aç bitleri doyurmaz. Fitne ve suni kriz tohumlarından nasiplenmek uğruna kanat çırpıp vaveyla koparan evcilleştirilmiş politika yancılarının, millet nezdinde bit kadar değeri yok."