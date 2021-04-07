AFAD açıkladı! Muş'ta korkutan deprem

Muş'un Korkut ilçesinde saat 11.47'de 4.2 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muş'un Korkut ilçesinde saat 11.47 sularında 4.2 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkut’un yanı sıra çevre ilçeler ile Bitlis’in Güroymak ilçesinde de hissedildi.





AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 11.47'de ve 11,15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Can ve mal kaybı yok

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü olarak açıkladı.