Ankara'da korkutan artış! Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti

ANKARA'da koronavirüs vakalarındaki artış hızı korkutuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, artan koronavirüs vakaları nedeniyle tüm randevularını iptal ettiğini duyurdu.

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Koronavirüs vakalarındaki artış her geçen gün daha da hız kazanırken, Ankara'da ilginç bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş'ın tüm randevularını iptal ettiğini duyurdu.

Twitter'dan yapılan paylaşımda "Son günlerde Kovid-19 pozitif vakaların kentimizde yeniden artış göstermesi nedeniyle Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın tüm randevuları iptal edilmiş, Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması yeniden başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.