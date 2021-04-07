Doğu Perinçek'ten dikkat çeken Erdoğan yorumu: Lozan mevzisinde savaşıyor başını koymuş

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı canlı yayında emekli amirallarin yayımladığı skandal bildiri üzerinden dikkat çeken bir 'Erdoğan' yorumunda bulundu. Perinçek, 'Lozan mevzisinde savaşıyor. Ve kanla, canla. Tayyip Erdoğan da burada başını koymuş.' dedi.

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Vatan Partisi Lideri Perinçek, Ulusal Kanal'da katıldığı canlı yayın programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lozan ve Montrö anlaşması için mücadele verdiğini ifade etti. Perinçek, "Bugün Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türk hükümeti ve Türk ordusu Montrö ve Lozan mevzisinde savaşıyor. Tayyip Erdoğan da burada kelleyi koymuş" dedi.

'Ve kanla, canla...'

Emekli amirallerin skandal 'Montrö' bildirisini yorumlayan Perinçek, şunları söyledi;

"Bugün Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türk hükümeti ve Türk ordusu Montrö ve Lozan mevzisinde savaşıyor. Bizim Zeytin Dalı'nda, Fırat Kalkanı'nda, Libya'da yaptığımız savaş ne? Lozan'ı en sonunda savunmak. Ve kanla, canla. Tayyip Erdoğan da burada kelleyi koymuş.



Ben hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında İkinci İstiklal Savaşımızın lideridir demedim. Bulunduğu konum Türkiye hükümetinin başındaki devlet yetkilisidir. Yaptığı işin kararlılığını da görüyorum ama" diye konuştu.