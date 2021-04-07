BIST 1.405
DOLAR 8,18
EURO 9,73
ALTIN 456,64
HABER /  YEREL

Samsun'da çıkan kavgada gençlerden birinin kafasına bıçak saplandı

SAMSUN'da gençler arasında yaşanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kafasına bıçak saplanan gencin kaldırımda öylece beklediği anlar dehşete düşürdü.

Abone ol

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Karadeniz Mahallesi Muradiye Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada sol baldırından bıçaklanan B.K.(17) ve karnından bıçaklanan S.K.(17) Gazi Devlet Hastanesine, kafasına bıçak saplanan E.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan gençlerin vurdum duymaz tavırları ise görenlerde şaşkınlık oluşturdu.

Bıçaklı kavganın meydana geldiği olay yerinden yeni güvenlik kamerası görüntüleri ve cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde kafasına bıçak saplanan E. A.’nın ayakta durmakta zorlandığı ve etrafa küfürler yağdırdığı görüldü.

Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise kavgada yaralanan diğer gençlerin taksiye binerek hastaneye gittikleri görülüyor.

Uzaktan fırlatılmış
Öte yandan başına bıçak saplanan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden E.A.’nın kafasına ekmek bıçağının uzak bir mesafeden fırlatıldığı, bıçağı fırlatan kişinin olayın ardından kaçarak uzaklaştığı belirtildi.

Olayda karnından bıçaklanan S.K.'nin, sedye üzerinde yaralı vaziyetteyken şarkı söylemesi dikkat çekmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da korkutan artış! Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Doğu Perinçek'ten dikkat çeken Erdoğan yorumu: Lozan mevzisinde savaşıyor başını koymuş
Kartal'da avukatlık bürosunda dehşetin izleri! 'Beni mahvettiniz' deyip hepsine sıkmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bildirinin merkezinde CHP var! Bedelini ağır ödeyeceksiniz...
Yarı finalde fark attı! Van Gölü'nün fotoğrafı finale kaldı
AFAD açıkladı! Muş'ta korkutan deprem
Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız: Burundan sprey aşı çalışmaları iyi aşamada
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli: Hastalığı evinde geçirenler evcil hayvanlarından uzak durmalı
MHP'li Semih Yalçın'dan Babacan'a ağır sözler: FETÖ yöntemleriyle topyekûn saldırıya geçti
Yorumlar