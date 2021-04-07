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EPGİS, akaryakıtta tavan fiyatı mahkemeye taşıdı

EPGİS, EPDK tarafından 18 Mart 2021 tarihinde başlatılan tavan fiyat uygulamasında yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açıldığını belirtti.

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Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından mahkemeye taşındı. EPGİS, "EPDK tarafından 18 Mart 2021 tarihinde başlatılan, sektöre zarar verdiğine ve haksız olduğuna inandığımız tavan fiyat uygulamasında; yürütmenin durdurulması ve iptali için sendikamız EPGİS tarafından açılacağını beyan ettiğimiz dava bugün itibari ile açılmıştır" açıklamasında bulundu.

Akaryakıta tavan fiyat kararı

Bloomberg'in haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mart ayının ortasında akaryakıtta 2 ay süreyle uygulanacak tavan fiyat kararı almıştı. EPDK'nın kararına göre İstanbul Anadolu yakasında benzinde tavan fiyat 7.08 TL, motorinde ise 6.44 TL olurken. Avrupa yakasında benzinde 7.07 olan tavan fiyat motorinde ise 6.43 TL olarak belirlenmişti.

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