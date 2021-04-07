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Ramazan pidesi fiyatları hangi ilde ne kadar? İşte dikkat çeken detay

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin ''Bu yıl Ramazan Pidesi il bazında illerimizin maliyetleri dikkate alınarak kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir.'' açıklama yaptı.

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İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İstanbul Fırıncılar Odası'nın görüşmesi sonrası bu yılın pide fiyatları açıklandı. 365 gram sade pidenin fiyatı 4 lira olarak belirlendi. Aynı gramajdaki yumurtalı pide ise 5 liradan satışa sunulacak. Geçen yıl 350 gramlık sade pide 3 lira, 350 gramlık yumurtalı susamlı pide fiyatı da 3,5 liraydı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bu yıl Ramazan Pidesi il bazında “illerimizin maliyetleri dikkate alınarak” kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir.

Hangi ilde ne kadar?
Örneğin, Ankara 275 Gr. Pide 3 TL, Antalya ve İzmir’de 250 Gr. Pide 3 TL, İstanbul’da 365 gr. Pide 4.00 TL, Sakarya ve Kocaeli’de 370 gr Pide 4 TL iken Trabzon’da ise 500 gr. Pide 5 TL'den satışa sunulacaktır. 

HALK EKMEKTE PİDE YARI FİYATINA

İstanbul'da normal pide 4 liradan satılacak. Halk ekmek ise aynı gramajdaki Ramazan pidesini 1.5 liradan satacağını duyurdu.

“Maske, Sosyal Mesafe ve Temizlik” vurgusu
Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen Pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde “Maske, Sosyal Mesafe ve Temizlik” konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.

Bu vesile ile yaklaşan Ramazan ayının milletimiz, ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım."

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