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Antalya'da erkek hemşire, tartıştığı sevgilisine veda mesajı attığı günden beri kayıp

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da, tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan saç ekim merkezinde hemşire Ahmet Uğur'dan (29) 7 gündür haber alınamıyor. AFAD ve polis ekipleri, Uğur'un son görüldüğü ormanlık alanda araştırma yapıyor.

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Kentte bir saç ekim merkezinde çalışan hemşire Ahmet Uğur, 1 Nisan günü kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra ona veda mesajı atıp, telefonu kapattı. Uğur’dan bir daha da haber alınamadı. Tüm aramalarına rağmen Ahmet Uğur'a ulaşamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine polis ve AFAD ekipleri, Uğur'un bulunması için çalışma başlattı.

Uçurumun yakınlarında görülmüş
Yapılan araştırmada, Uğur'un en son Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü tespit edildi. Çalışmaları bölgeye kaydıran ekipler, ormanlık alanda dürbünle uçurumu ve ormanlık alanı tarıyor.

"Perişan olduk"
Ahmet Uğur'un kaybolmasının ardından büyük şok yaşadıklarını anlatan yakınlarından biri, en son telefonla görüştüklerini belirterek, "Kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kendisine mesaj atmış. Sonra da ortadan kayboldu. En son Döşemealtı ilçesi Güver Uçurumu Mevkii'nde görüldüğünü öğrendik. Perişan olduk. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

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