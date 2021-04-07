Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara ilk yasak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Şu aşamada fikstüre ve puan durumuna bakmanızı asla istemiyorum Maç maç düşüneceğiz. Önümüzde çok zorlu bir Yeni Malatya karşılaşması var. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Fikstürü ve yerimizi sezon sonu değerlendiririz" dedi.

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Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk imtihandan yüzü ak ayrılan Emre Belözoğlu, karşılaşma sonrası soyunma odasında bir teşekkür konuşması yaptı. İlk karşılaşmasından galibiyetle ayrılmasının kendisi açısından hayli önemli olduğunun altını çizen genç teknik adam, "Teknik-taktiğin dışında herkes fazlasıyla özveri gösterdi. Beni asıl mutlu eden şey buydu" diye konuştu.

''Hem kazanmak hem de bir şeyleri yeniden oturtmak zorundayız''

Sabah'ın haberine göre; takım olarak hâlâ sorunlarının bulunduğunu belirten Belözoğlu, "Final haftalarındayız. Hem kazanmak hem de bir şeyleri yeniden oturtmak zorundayız. Belki istediğimiz seviyede değiliz. Ama bu oyunun gelişeceğine inanıyorum. Daha fazla yakın oynayarak güzel futbolla kazanmaya devam etmek hepimizin ortak temennisi" dedi.

Fikstür ve puan durumu yasak

Belözoğlu, fikstür ve puan durumu konusunda takım olarak asla konuşmayacaklarının altını çizerek "Maç maç düşüneceğiz. Önümüzde çok zorlu bir Yeni Malatya karşılaşması var. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Aldığımız puanı, bitirdiğimiz noktayı sezon sonunda masaya yatırırız. O zaman camia olarak muhasebeyi yaparız" ifadelerini kullandı.

Hocalarına söz verdiler

Türkiye Gazetesi'nde yer alan diğer detayda ise Emre Belözoğlu, 10'da 10 yapmaları hâlinde şampiyonluğun geleceğini belirtirken "Bu takım geçmişte 18'de 17 yaptı. Bu neden olmasın? Biraz daha vitesi artırmamız lazım" dedi. Oyuncular da "Kaybetmek yok" diyerek hocalarına söz verdi.