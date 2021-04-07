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Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne Serdar Karagöz atandı

Anadolu Ajansı'nda görev değişimi yaşandı; genel müdürlük görevine Şenol Kazancı'nın yerine Serdar Karagöz getirildi.

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Anadolu Ajansı Genel Müdürü olarak görev yapan Şenol Kazancı'nın yerine Serdar Karagöz atandı. Serdar Karagöz’ün yeni görevine atanmasının ardından, Anadolu Ajansı’nda bütün yönetim kurulu değişti.

Anadolu Ajansı’nın yeni yönetim kurulu; Serdar Karagöz, Doç. Dr. İsmail Çağlar, Doç. Dr. Yusuf Özkır, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar ve Büşra Karaduman Aktuna’dan oluşacak.

Serdar Karagöz kimdir?

Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi lisans eğitimi alan Karagöz, aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programının ardından ABD’de The New School University’de “Media Studies” alanında yüksek lisans programını tamamladı. Karagöz, ABD’de bulunduğu dönemde “The New York Times Syndication” departmanında çalıştı.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve grubun New York temsilciliğini yapan Karagöz, 2013’te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak Türkiye’ye döndü.

Karagöz, “Daily Sabah” gazetesini 2014 yılında kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

Serdar Karagöz, 2018 – 2020 yılları arasında TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüş geçtiğimiz yılın başında TRT Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.

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