BIST 1.405
DOLAR 8,18
EURO 9,73
ALTIN 456,64
HABER /  YEREL

Bursa'da kısıtlamaya rağmen böyle! Açık restoranda yemeğe 51 bin lira ceza kesildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kapalı olması gereken saatte açık tutulan restoranda yemek yiyen 15 kişi ile işletme sahibine 51 bin 150 lira ceza kesildi.

Abone ol

İnegöl ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, saat 19.00 itibarıyla kapalı olması gereken restoranlara yönelik dün akşam denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, saatin 21.30 olmasına rağmen Alanyurt Mahallesi'nde müşteri kabul edilen restoranı tespit etti. Polis ekipleri, içeride oturarak yemek yiyen 15 kişiye 47 bin 250 lira, işletme sahibine ise 3 bin 900 lira olmak üzere 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den toplam 51 bin 150 lira ceza kesti. Restorandaki müşteriler, evlerine yönlendirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Alper Boğuşlu, Altay ile Uğurcan arasındaki tek farkı söyledi
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Rusya ve Ermenistan savunma bakanları, Dağlık Karabağ’ı konuştu
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan hadsiz bildiriye sert tepki
Terhisine 58 gün kala Hakkari'de oğlu şehit oldu! Sivaslı şehit annesinin tek bir isteği var
Antalya'da erkek hemşire, tartıştığı sevgilisine veda mesajı attığı günden beri kayıp
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara ilk yasak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı İsmil Cinel'den korkutan açıklama! 10 gün içinde yer kalmayacak
EPGİS, akaryakıtta tavan fiyatı mahkemeye taşıdı
Samsun'da çıkan kavgada gençlerden birinin kafasına bıçak saplandı
Yorumlar 1 yorum