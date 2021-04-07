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Pakistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Bir restoranda yaşanan patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

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Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan bir restoranda patlama gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre 2’si çocuk olmak üzere en az 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Restoran ve yakınlardaki 2 dükkanda büyük hasar oluşurken, restoranın önüne park eden 3 araç tahrip oldu.

Yaralılar arasında bulunan araç sürücülerinden birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ekipler inceleme başlattı
Patlamanın şiddeti bölge sakinlerini korkuturken, paniğe kapılan çok sayıda kişi sokaklara döküldü. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibinin yanı sıra bomba imha ekibi de sevk edildi.

Binayı incelemek için ise Sindh bina kontrol yetkilisi ekibi çağrıldı.

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