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HABER /  POLİTİKA

Emniyet'ten 'Hakan Tek' açıklaması: İddialar asılsız; gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), tartışmalara neden olan Hakan Tek'in videolarıyla ilgili, "Söz konusu şahsın, Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir." açıklaması geldi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı koruması olduğu iddia edilen Hakan Tek'in elinde para desteleri olduğu video ile ilgili yaptığı açıklamada, Tek'in 'kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, "Söz konusu şahsın, Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında "Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen H.T.'nin para videoları ortaya çıktı" başlıklı haber üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

"İddia asılsızdır"

Açıklamada, şöyle denildi: Bahse konu iddia üzerine başlatılan incelemede, 1989 Kayseri doğumlu olduğu tespit edilen şahsın, Kocasinan/Kayseri adresinde ikamet kaydının olduğu anlaşılmıştır.

Dezenformasyon yapan şahsın, 'Cumhurbaşkanlığı’nın yakın koruması olduğu' iddiası asılsızdır. Söz konusu şahsın, Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Özel bir şirkette şoför olarak çalışan H.T, 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' gerekçesi ile gözaltına alınmıştır. Son dönemde Türk Polis Teşkilatına yönelik iftira kampanyasının son halkası olarak değerlendirilen iddiayı gündeme taşıyan hesaplar hakkında gerekli tespitler yapılmış olup, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır.

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