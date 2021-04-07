Amirallerin bildirisini 'imzamı atıyorum' diyen İYİ Partili Aytun Çıray'dan geri adım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "zevzeklik dediği emekli amirallerin darbe imalı bildirisi için “Altına imzamı atıyorum” diyen İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, geri adım attı.

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104 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bir bildiri yayınlamış; “Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama riskiyle karşılaşabilecektir” gibi tehdit ve darbe imalarıyla dolu ifadeler kullanmıştı.

"Altına imzamı atıyorum" demişti

Emekli amirallerin, Türkiye’yi ayağa kaldıran bu açıklamasından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çıray, “Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum. 103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi” ifadesini kullanarak bildiriye açık destek vermişti.

"Zamanlaması ve üslubu sorunlu"

İYİ Partili Çıray, “Altına imzamı atıyorum” dediği bildiri konusunda gelen tepkiler üzerine geri adım attı. BBC Türkçe’ye konuşan Çıray, “Açıklanış üslubu olarak tasvip etmiyoruz. Gecenin bir saatinde yapılan böyle bir açıklama, milletimizin şuur altındaki darbe korkusunu tetikleyen bir açıklama olmuştur. Saat olarak, üslup olarak bunu eleştiriyoruz” dedi.