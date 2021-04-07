Olay yeri incelemede ABD'den daha hızlıyız! Faile ulaşabilmek için 6 milimetre yetiyor

Olay yeri inceleme ekipleri, bir suçun failinin bulunmasında büyük görev üstleniyor. Şüpheliye ulaşabilmek için birçok yönetimin kullanıldığı laboratuvarda en hızlı sonuç, parmak izi ile elde ediliyor. Konuya ilişkin bilgi veren Komiser Okan Beşer, tecrübe ve hız kısmında ABD gibi ülkelerden daha iyi olduğumuzu söyledi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, her türlü asayiş olayının ardından şüpheliye ulaşmak için bir dizi çalışma yapıyor. Cinayet, yaralama, hırsızlık, gasp, şüpheli ölümler başta olmak üzere birçok konuda tecrübelerine başvurulan bu özel ekip, olay yerinden topladığı delilleri laboratuvarda çeşitli yöntemlerle inceleyerek şüpheliyi tespit ediyor.

Özel ışık, kimyasallar, nemlendirme, kurutma başta olmak üzere çok sayıda yöntem kullanılan bu laboratuvarda suçluya ulaşmak için en hızlı yöntem ise parmak izi. İşlenen suçların çoğunluğunda, parmak izinden elde edilen sonuçla kısa sürede şüpheliye ulaşılıyor.

6 milimetreden suçluya ulaşılıyor

Şüphelinin olay anında teması nedeniyle 6 milimetrekarelik alanda bıraktığı parmak izi, olay yeri inceleme ekiplerinin laboratuvarında bulunan ‘karanlık oda’da aydınlığa çıkıyor.

Karşılaştırma yapılıyor

Normalde karanlık olan ve sadece filtre ile bakıldığında görülebilen özel ışık kaynağının yer aldığı odada, objelerdeki parmak izi, filtreli gözlükler yardımıyla ortaya çıkarılıyor. Elde edilen parmak izi ise İçişleri Bakanlığı'nda kayıtlı parmak izleriyle karşılaştırılıyor. Verilerin örtüşmesi sonrasında şüpheliye kısa sürede ulaşılmış oluyor.

Antalya'da da uygulamanın bir örneği, gazeteciler tarafından görüntülendi. Senaryo gereği bıçaklı gasp olayının şüphelisi kaçarken elindeki bıçağı bir ağaç altına atarak uzaklaşıyor. Bıçağın yerini tespit eden ekipler, hemen yanında bulunan poşet ve diğer delilleri de delil torbasına koyarak karanlık odaya getiriyor. Burada önce özel solüsyon sıkılan bıçak ve naylon poşet, kurumaya bırakılıyor. Karanlık odada üzerine yansıtılan özel ışık kaynağıyla parmak izleri filtreli gözlük ve kamerada net bir şekilde görülüyor. Parmak izlerinin birer örneği alınıp sistem içerisinde tarama yapılınca şüphelinin kimliği tespit ediliyor.

Ancak bu tespitin yapılabilmesi için olaya karışan şüphelinin daha önceden ya suç kaydının bulunması ya da parmak izini tanıtmak zorunda olduğu pasaport, yeni kimlik ya da ehliyet gibi çalışmalarla sisteme dahil olması gerekiyor.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Okan Beşer, Türkiye’de delilden sanığa gitme noktasında iyi işler çıkardıklarını belirtti.

İhbar geldiğinde 1-2 dakika içerisinde şube müdürlüğünden ayrıldıklarını belirten Beşer, “Olay yerine gidildiğinde usulüne uygun olarak delilleri paketleriz. Sonra o deliller laboratuvara gelir. Parmak izi uzmanlarımız tarafından detaylıca incelenip ortaya çıkarılır" diye konuştu.

"Daha tecrübeli ve hızlıyız"

Almanya, İngiltere ve ABD'den daha çok olayla iç içe olduklarını ifade eden Komiser Beşer, “Teknik kapasite anlamında hiçbir farkımız olmadığı gibi tecrübe kısmında daha iyiyiz. Türkiye’de çok sayıda olay yaşandığı ve bizim bu olayları kısa sürede çözüme kavuşturmamız nedeniyle daha tecrübeli ve hızlıyız" dedi.