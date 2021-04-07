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Konya'da Türk Yıldızlarından askeri gösteri uçağı düştü! Pilot şehit oldu

Son dakika haberi... Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü belirtildi. Uçağın pilotu şehit oldu...

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Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotu Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi.

"Saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır." denildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Genççelebi şehit oldu. Şehit pilot Burak Genççelebi'nin İzmir Çiğli'den geldiği ve Konya'da 1 yıldır bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

NF-5 NF-5 gösteri uçağıgösteri uçağı

Halen modernize edilmiş 10 adet NF-5A 2000 ve 6 adet NF-5 2000 Freedom Fighter Uçağı, çağrı adı 'Türk Yıldızları' olan 134'ncü Akrotim Filo Komutanlığı envanterinde bulunmaktadır. 134'üncü filo, envanterinde F-5 savaş uçağı bulunan Türk Hava Kuvvetleri'ndeki tek filodur.NF-5 Gösteri uçağı134. Akrotim filoya bağlı NF-5A/B tipi gösteri uçaklarının, Konya 3. Ana Jet Üssünde konuşlu olduğu biliniyor.

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