Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü! Pilot Burak Gençcelep Türk Yıldızları'nın ikinci şehidi oldu

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştü. Uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep'in şehit oldu. Yüzbaşı Gençcelep, Türk Yıldızları'nın ikinci şehidi olarak kayda geçti. 13 Mart 2012'deki kazada da bir pilot şehit olmuştu. Türk Yıldızları takımında 8 pilot ve 16 adet uçak var. Türk Yıldızları dünya genelinde bir çok ilki başarmış bir takım... İşte o kaza ve Türk Yıldızları ile ilgili bilinmeyenler...