Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü! Pilot Burak Gençcelep Türk Yıldızları'nın ikinci şehidi oldu
KONYA'dan son dakika acı haber geldi. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk yıldızların ekibinden bir uçak eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilot şehit oldu. Türk Yıldızları takımında kaç pilot var? Şimdiye kadar kaç şehit verdiler? Nerede yetiştiriliyorlar? İşte tüm ayrıntılar...
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştü. Uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep'in şehit oldu. Yüzbaşı Gençcelep, Türk Yıldızları'nın ikinci şehidi olarak kayda geçti. 13 Mart 2012'deki kazada da bir pilot şehit olmuştu. Türk Yıldızları takımında 8 pilot ve 16 adet uçak var. Türk Yıldızları dünya genelinde bir çok ilki başarmış bir takım... İşte o kaza ve Türk Yıldızları ile ilgili bilinmeyenler...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait 1xNF-5 uçağımız 14.15’de Konya’da düşmüştür" denildi.
Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır." denildi.