Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin 'hodri meydan' teklifine cevap!

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Sarı lacivertli kulübün, “1959 öncesi şampiyonlukları istediğiniz toplantıda, yüz yüze konuşalım” talebine yanıt verdi.

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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Kulübü’nün teklifine cevap verdi.

Sarı lacivertli kulübün, “1959 öncesi şampiyonlukları istediğiniz toplantıda, yüz yüze konuşalım, hodri meydan” talebine Günay; "Bizim en başından bu yana söylediğimiz bir şey var. Fenerbahçe’nin bu talebi haklı ve hukuki değil diyoruz. Fenerbahçe’nin cevabı, 'Siz fetöcüsünüz' oluyor. Böyle bir ortamda nasıl tartışalım." dedi.

Yusuf Günay ayrıca, Beşiktaş’ın 1959 öncesi 2 şampiyonluğunun kabul edilmesinin emsal olduğunu söylerken, "Tahkim kurulu 2002’de 1956-57 ve 1957-58’de 1959’dan sonraki usulde oynandığı için Beşiktaş’ın talebini kabul etti. Tahkim Kurulu’nun bu kararı bugünün sorularını da yanıtlıyor. 1956’dan önceli organizasyonlar, daha sonra düzenlenen lig ile aynı şekilde yapılmadı." şeklinde konuştu.