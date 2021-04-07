Emre Akbaba'dan imza parası iddiasına tepki: İki kere ayağımı sahada bıraktım

Emre Akbaba, yeni kontrat için Galatasaray’dan 500 bin euro imza parası istedi iddiasına yalanlama getirdi.

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Emre Akbaba'ya yeni sözleşme teklif eden Galatasaray yönetimi, milli oyuncunun 500 bin euroluk imza parası talebi karşısında geri adım attı ve görüşmeleri bir süreliğine durdurdu. Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, Emre Akbaba'nın sezonun geri kalan bölümünde sergileyeceği performansa göre teklini tekrar gündeme getirecek.

Emre Akbaba 2018-2019 sezonu başında imzaladığı sözleşmesine göre her sezon 1.75 milyon euro kazanıyordu. Bu sezon 19 maçta forma giyen Emre Akbaba, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

Emre Akbaba'dan yalanlama

Emre Akbaba ise, hakkında çıkan haberleri yalanlayarak, "Maddi olarak yaptığım fedakarlıklar çok fazla. Bu kulüp için iki kere ayağımı sahada bıraktım" dedi.