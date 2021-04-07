Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri uçak düştü! Erdoğan'dan ilk açıklama

KONYA 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanan Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı eğitim esnasında düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim." açıklaması yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı, "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır." açıklaması yaptı.

"Büyük bir teessürle öğrendim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı: Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Öte yandan, düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotu Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle: