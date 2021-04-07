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Konya'da Türk Yıldızı uçağı düştü pilot Burak Genççelebi şehit oldu!

KONYA'dan son dakika acı haber geldi. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk yıldızların ekibinden bir uçak eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilot şehit oldu.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait 1xNF-5 uçağımız 14.15’de Konya’da düşmüştür" denildi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır." denildi.

Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotu Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi.

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