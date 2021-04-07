Kayseri'de 6 yıl önce boşandığı eski eşini kıskandığı için öldürmüş

KAYSERİ'de eski eşi Fatma Abravcı'yı (43) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yasin T.'nin (40), cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği ortaya çıktı. Yasin T.'nin, 'kendisinin sosyal medya hesaplarını takip ediyordum. Orada Fatma'nın paylaştığı fotoğraflar nedeniyle kıskançlık yaşadım' dediği belirtildi.

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 5 gün önce Fatma Abravcı'nın yol kenarında cesedi bulundu. Yapılan incelemede Abravcı'nın 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 50 kilometrelik alanda bulunan 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, olay yerinden geçen araçlar takibe alındı. 10 bin araç ise, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edildi.

İkinci evliliğini yapmış

Yapılan çalışmalarda olay yerinden geçen otomobillerden birinin Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin T.'ye ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan Yasin T., Melikgazi ilçesi Hürriyet mahallesindeki evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

"Fotoğraflar nedeniyle kıskançlık yaşadım"

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Yasin T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yasin T.'nin poliste verdiği ifade ortaya çıktı: Fatma Abravcı ile 6 yıl önce boşandım. Ancak sürekli kendisinin sosyal medya hesaplarını takip ediyordum. Kendisine nafaka ödediğim için zaman zaman görüşüyordum. Orada Fatma'nın paylaştığı fotoğraflar nedeniyle kıskançlık yaşadım."

"Bu nedenle de Fatma'yı arayarak kendisi ile görüşmek istediğimi söyledim. Bu teklifimi kabul etti. Bunun üzerine akşam Fatma'yı Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinden aldım. Saraybosna Mahallesi yönüne giderek kendisiyle konuşmaya başladım."

"Bana ters cevap verdi"

"Kendisiyle çeşitli nedenlerden dolayı tartışmaya başladık. Kendisi de bana ters cevap verdi. Bunun üzerine kendimi kaybederek, Fatma ile kavga etmeye başladık. Araçtan Fatma'yı indirerek elimdeki bıçağı kendisine rastgele savurdum. Sonrasında olay yerinden ayrılarak, evime geldim"