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Fitch Ratings'ten Merkez Bankası analizi refinansman riski arttı

Fitch Ratings, Türk bankalarının yabancı para likiditeleri kısa süre için piyasalara erişememe durumunu karşılamak için yeterli olduğunu açıkladı.

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Kredi kuruluşu Fitch Ratings, Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi, artan piyasa oynaklığı ve lirada değer kaybı sonrasında Türk bankaları için refinansman riskinin arttığını bildirdi. Bu kapsamda Türk bankacılık sektörünün döviz  likiditesinin piyasalara erişimin kısa süre için kapanmasını ve döviz  mevduatlarından ılımlı bir çıkışı karşılamak için yeterli seviyede olduğunu açıkladı.

Naci Ağbal'ın değiştirilmesi değerlendirildi

Fitch, "Türk Bankalarının Dış Borcu ve Yabancı Para Likiditesi" raporunda Naci Ağbal'ın TCMB başkanı olarak değiştirilmesinden  bu yana Türkiye'nin risk priminin arttığı ve küresel olarak riskten kaçınmanın ön plana çıktığı 2021'de Türk bankalarının dış borçlarının  düşmesini ve dış fonlama maliyetlerini artmasını beklediklerini ifade etti. "Bankaların kısa vadeli döviz borç servis zorunluluklarının,  piyasanın 12 ay için tam kapandığı olağanüstü bir durumda, 45-50  milyar dolara yükseldiğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullanan Fitch,  bankaların 2020 yılı sonu itibariyle kullanılabilir döviz likiditelerinin 94 milyar dolar olduğunu ve bunun potansiyel borç servisini ve yurt içi döviz mevduatlarından yüzde 20 civarında çıkışı karşılamak için yeterli olacağını belirtti. 

Fitch, "Ancak, Türk bankalarının bu likiditeyi tamamen tüketme kabiliyetleri belirsiz, ve uzun süreli bir piyasa kapanışında veya  önemli yabancı para mevduatı çıkışları yabancı para likiditesi test edilebilir" ifadelerini de kullandı

Raporda, "Türk bankalarının 2020 yıl sonu yabancı para likiditesinin yarısının TCMB'ye yapılan plasmanlardan, özellikle de döviz swaplarından oluştuğunu tahmin ediyoruz. Bu plasmanlar Türkiye'nin döviz rezervlerine katkı sağladığından, yabancı swap işlemleri üzerindeki kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesini bekliyoruz. Bu nedenle, bankaların  yabancı likidite konusunda TCMB'ye bağımlılığı 2021'de yüksek kalacaktır. Yüksek maliyet, Türkiye'deki yabancı para cinsinden kredilere olan zayıf talep ve yeterli sektör yabancı para likiditesi göz önüne alındığında  döviz kredilerinin ılımlı bir şekilde azalmasını bekliyoruz" değerlendirmesi de yapıldı.

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