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Geçirdiği iş kazası hayatını alt üst etti

İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden çalıştığı marketler zincirinde yaşadığı iş kazasında ayağı engelli kalma riski bulunan işçiyi, çalıştığı şirket yarı yolda bıraktı.

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Torba Mahallesi’nde yaşayan ve Metro Market’te sevkiyat görevlisi olarak çalışan Ceyhan Tekin’in (52) hayatı, geçirdiği iş kazası sonucu tepetaklak oldu. Tekin, 2020 yılının Eylül ayında bir teslimat sonrasında kamyonun üzerinden dengesini kaybedip düştü.

Düşmesinin ardından ağır tonajlı yük ise bir ayağının üzerine devrildi. Ceyhan Tekin hastaneye gittiğinde ise sol ayağında arka çapraz bağlarının koptuğu ve menüsküs yırtığı oluştuğu ortaya çıktı. İddiaya göre sorumluluk kabul etmeyen firma, haklarını vermeden Ceyhan Tekin’i işten çıkardı.

Ameliyat olan Tekin ise, çalıştığı firmanın kaymaz ayakkabı vermediği için ayağının kaydığını iddia ederek firmadan şikayetçi oldu ve suç duyurusunda bulundu. Şehir dışında çalışan eşi ise işini bırakarak Tekin’e bakmaya başladı. Kirada oturan ve hiçbir gelirleri olmayan çifte iş kazası geçirdiği firma da sahip çıkmayınca hukuki sürece başvurdular.
Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalıştığı firmanın kendine sahip çıkmadığını ifade ederek, “Ayağımdan dolayı evden çıkamıyorum eşim de şehir dışında çalışıyordu o da işi bırakmak zorunda kaldı. Bu yüzden maddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Eşim bana bakıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Şirket yetkililerinin beni sağlığıma kavuşturmalarını diliyorum. Bana destek çıksınlar, belki engelli kalacağım bu yüzden çok mağdurum. İşçi haklarım ödenmedi, sadece devletimizin verdiği imkanlarla ayakta kalmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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