BIST 1.417
DOLAR 8,16
EURO 9,71
ALTIN 456,08
HABER /  GÜNCEL

Erzurum'da yeni koronavirüs tedbiri! 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı genişledi

Pandemide vaka sayıları hızla artarken, il bazında yeni yasaklar da bir Bir devreye giriyor. Son haber Erzurum'dan geldi. Kentte 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma saatleri genişletildi.

Abone ol

Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde yeni düzenlemeler yapıldı. Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında toplanan Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde yeni düzenlemeler yapıldı. Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bu saatlere dikkat!

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocukların sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hafta içi günlerde saat 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı gençler ve çocukların hafta içi günlerde saat 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine
- 5 Nisan 2021 tarih ve 28 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul kararlarında belirtilen yüz yüze eğitime devam eden 20 yaş altı gençler ve çocuklar ile destekleme ve yetiştirme kurslarına devam edenlerin yüz yüze eğitimlerinin olduğu saatlerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasına
- 20 yaş altı gençlerden iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanların çalışma günlerinde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmalarına karar verilmiştir.

Mülki idare amirlikleri ve ilgili kurumlar tarafından uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için alınan bu kararlara uymayanlara idari işlem uygulanacağı ve gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da uzaktan eğitim kararı bekleniyor! 9 ilde yüz yüze eğitime ara verildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç koronavirüse yakalandı
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Erdoğan'dan flaş çıkış! Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı mı geliyor?
Kayseri'de 6 yıl önce boşandığı eski eşini kıskandığı için öldürmüş
Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye sert yanıt: Kazandılar 2 gün sustular
Kartal'da avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren muhtar: Hatırlamıyorum
Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafını çekmişti! CHP'li başkan iddiaları kabul etmedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Bilim Kurulu' teşekkürü
Konya'da başından vurup öldürdü kendini savundu: Elini öpmek istedim, 2 dakika...
Yorumlar 2 yorum