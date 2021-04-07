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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç koronavirüse yakalandı

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Bugün düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara'ya giden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, toplantı öncesi yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Başkan Büyükkılıç, bunun üzerine toplantıya katılmadan aracıyla Kayseri'ye geri döndü. Büyükkılıç'ın tedavisine evinde başlandı.

Başkan Büyükkılıç, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, evimde istirahat etmekteyim. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Arayıp soran bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

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