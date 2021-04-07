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HABER /  POLİTİKA

HDP ve DBP'li 11 milletvekili hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için 14 yeni fezleke

Eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in de aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 14 yeni fezleke Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre; eski HDP Eş Genel Başkanı, Van Milletvekili Sezai Temelli, Diyarbakır Milletvekilleri Semra Güzel ve Remziye Tosun hakkında 2’şer fezleke sunulurken, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen diğer HDP’li milletvekillerinin isimleri şöyle:

Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Iğdır Milletvekili Habip Eksik ve Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz hakkında da bir fezleke Meclis’e sunuldu. 

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