BIST 1.417
DOLAR 8,16
EURO 9,71
ALTIN 456,08
HABER /  YEREL

Samsun’da FETÖ/PDY operasyonu 12 gözaltı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınanlardan 1 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Samsun’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar devam ediyor…

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalar yaptı.

Sabah saatlerinde Samsun merkez, Çarşamba ve Bafra ilçeleri ile İstanbul, İzmir ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 gözaltı
Kapatılan Polis Akademisi/Kolejinden 2015 yılında ilişikleri kesilen, 1’i Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi, 1’i avukat, 1’i ihraç polis memuru, üniversite öğrencileri ve özel sektör çalışanlarından oluşan toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Pozitif çıkanların tedavisi sürüyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan iki şahsın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kocaeli ilinde gözaltına alınan H.E., adliyeye sevk edildi.

Samsun Adliyesi’ne Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.F.B. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkçılara 'Dünya Sağlık Günü' kutlaması
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Söylediği kelime tepki çekti! Kerem Bürsin'e Candaş Tolga Işık’tan sert sözler
Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan'dan 'yasak aşk' açıklaması: Kimseyi kandırmadım
Antalya'da fen lisesinde öğretmenlere 'koronavirüslü öğrenci' nöbeti verildiği iddiası
HDP ve DBP'li 11 milletvekili hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için 14 yeni fezleke
Trakya'dan giriyor tüm yurda yayılacak! Soğuklarla birlikte dolu yağışı da gelecek mi?
İslam Memiş'ten bomba gümüş uyarısı! 'Gümüş, 10 lira da olsa satmayın, alın'
Etten sonra bir iyi haber daha! Ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yok
Beşiktaş'ta güpegündüz silahlı çatışma
Yorumlar