Samsun’da FETÖ/PDY operasyonu 12 gözaltı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınanlardan 1 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Abone ol
Samsun’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar devam ediyor…
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalar yaptı.
Sabah saatlerinde Samsun merkez, Çarşamba ve Bafra ilçeleri ile İstanbul, İzmir ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
12 gözaltı
Kapatılan Polis Akademisi/Kolejinden 2015 yılında ilişikleri kesilen, 1’i Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi, 1’i avukat, 1’i ihraç polis memuru, üniversite öğrencileri ve özel sektör çalışanlarından oluşan toplam 12 kişi gözaltına alındı.
Pozitif çıkanların tedavisi sürüyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan iki şahsın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kocaeli ilinde gözaltına alınan H.E., adliyeye sevk edildi.
Samsun Adliyesi’ne Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.F.B. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.