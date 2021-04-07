Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkçılara 'Dünya Sağlık Günü' kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.
Erdoğan, sağlıkçılarla buluştu
Öte yandan AK Parti'nin resmi Twitter hesabından da konuyla ilgili paylaşım yapıldı.
Yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı." ifadeleri yer aldı.