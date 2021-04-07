CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan'dan 'yasak aşk' açıklaması: Kimseyi kandırmadım

BURSA Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 'yasak aşk' iddialarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında "Kimseyi kandırmadım. İki yetişkinin karşılıklı hatasıdır bu yaşadığım. Özel hayatının gizliliği lafına sığınmıyorum. Ailemden özür dilerim" diye konuştu.

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Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Uğur Sertaslan iddiaya göre, yaklaşık 2 yıl önce D.A. isimli genç bir kadınla tanıştı. Sertaslan’dan çocuğu olduğunu ileri süren D.A., yaklaşık 3 hafta önce Bursa 11. Aile Mahkemesi'nde ‘Babalık” davası açtı.

Bursa Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, son günlerde medyada yer alan ilişkisi ve doğan çocuğu ile alakalı açıklamalarda bulundu.

"İş siyasetçiyi linç kampanyasına dönüştü"

Özel hayat üzerinden belediye yönetimine ve partisine saldırı olmasını kabul edemeyeceğini belirten Sertaslan, ‘'Öncelikle ailemden özür dilerim. Konu yargıda ve gizlilik kararı var. Bu ilk ve son konuşmam olacak. Yargının verdiği karar neticesinde herkes hak ettiğini yaşayacak. Haber özgürlüğü yerine iş siyasetçiyi linç kampanyasına taşınınca iki kelime söylemek zorundayım. Kimseyi kandırmadım. İki yetişkinin karşılıklı hatasıdır bu yaşadığım. Özel hayatının gizliliği lafına sığınmıyorum” dedi.

"İnsan beşer kuldur, şaşar"

Tek özür dilemesi gereken kurumun ailesi olduğunu dile getiren Sertaslan, şunları söyledi: Ailem bir an olsun beni yalnız bırakmadı. Eşim ve çocuklarım çok şükür hep arkamda. Yargıdan çıkacak sonuç boynumuzun borcu olacaktır. Kimseyi sokakta, aç bırakmadım. Beni zorda bırakmak adına yaptıkları her yayın aslında bu memlekete önemli hizmetler verebilecek çocuklarıma ve hiç günahı olmayan ailemize yöneliyor. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Bu benim ilk ve son konuşmam. İnsan beşer kuldur, şaşar. Affedilmeye muhtaç olduğu anlar vardır. Bana böyle bakın ve lütfen böyle değerlendirin. İzin verin memlekete hizmete arkadaşlarımla devam edeyim.

"CHP Genel Merkezi ile de görüştüm"

Daha önce konu ile ilgili CHP Genel Merkezi ile de görüştüğünü ifade eden Sertaslan, sözlerini şöyle tamamladı: Kimseyi kandırmadım. Biri 49, diğeri 37 yaşında karşılıklı yapılmış bir hata. Konunun detayları mahkemede. Kimseyi sokakta bırakmadım, aç bırakmadım. İki kişinin hatası olan durumda günahı olmayan insanlar da etkileniyorlar. Bana böyle bakın ve lütfen böyle değerlendirin. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar.