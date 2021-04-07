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Söylediği kelime tepki çekti! Kerem Bürsin'e Candaş Tolga Işık’tan sert sözler

Oyuncu Kerem Bürsin’in sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın esnasında kafelere gidenlere ‘salak’ demesinin yankıları sürüyor. Oyuncuya, gazeteci Candaş Tolga Işık’ta sert tepki geldi.

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Günlük koronavirüs vakalarının 50 bine ulaşmasının ardından sosyal medyada hesabından canlı yayın yapan Sen Çal Kapımı dizisi oyuncusu Kerem Bürsin'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Kafelere gidenlere ateş püsküren Bürsin "O kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız! Ailelerinizi, insanları bir düşünün." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, kafelere gidenler ‘salak’ diyen Kerem Bürsin'e Twitter hesabından yanıt verdi. şık, “Kapalı alanlarda binlerce kişilik kongre yapanlara gıkını çıkarama sonra dön kafeye giden vatandaşa salak de! Sensin salak!” dedi. Bu tweet sonrası Kerem Bürsin'in fanları Candaş Tolga Işık'ı adeta topa tuttu. Bürsin'in ünlü gazeteciye ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

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