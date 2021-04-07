Kriz çıktı! Leyla ile Mecnun hayranlarını üzen haber Acun Ilıcalı Exxen için satın almıştı
Efsane dizi Leyla ile Mecnun'un yeniden yayımlanacak olması seyircileri sevindirse de, sevilen diziden hayranlarını üzecek haber geldi.
Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen geçtiğimiz günlerde büyük bir anlaşmaya imza atmıştı. Ilıcalı, TRT 1 ekranlarından 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun yayın haklarını satın almıştı.
Sihirli Annem dizisini yeni oyuncu kadrosuyla ekranlara döndüren Exxen'in, Leyla ile Mecnun'u aynı ekip ve oyuncularla ekrana döndüreceği ortaya çıkmıştı.
Exxen'de yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun'un yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün olacağı netleşmişti.
Yaz aylarında çekimlerinin başlaması planlanan dizide oyuncu görüşmeleri başladı.