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Kriz çıktı! Leyla ile Mecnun hayranlarını üzen haber Acun Ilıcalı Exxen için satın almıştı

Kriz çıktı! Leyla ile Mecnun hayranlarını üzen haber Acun Ilıcalı Exxen için satın almıştı

Efsane dizi Leyla ile Mecnun'un yeniden yayımlanacak olması seyircileri sevindirse de, sevilen diziden hayranlarını üzecek haber geldi.

Kriz çıktı! Leyla ile Mecnun hayranlarını üzen haber Acun Ilıcalı Exxen için satın almıştı

Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen geçtiğimiz günlerde büyük bir anlaşmaya imza atmıştı. Ilıcalı, TRT 1 ekranlarından 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun yayın haklarını satın almıştı. 

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Kriz çıktı! Leyla ile Mecnun hayranlarını üzen haber Acun Ilıcalı Exxen için satın almıştı

Sihirli Annem dizisini yeni oyuncu kadrosuyla ekranlara döndüren Exxen'in, Leyla ile Mecnun'u aynı ekip ve oyuncularla ekrana döndüreceği ortaya çıkmıştı. 

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Kriz çıktı! Leyla ile Mecnun hayranlarını üzen haber Acun Ilıcalı Exxen için satın almıştı

Exxen'de yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun'un yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün olacağı netleşmişti.

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Kriz çıktı! Leyla ile Mecnun hayranlarını üzen haber Acun Ilıcalı Exxen için satın almıştı

Yaz aylarında çekimlerinin başlaması planlanan dizide oyuncu görüşmeleri başladı. 

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