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Kocaeli'de yaşandı! 'Ben daha çocuğum' diyen cinayet sanığına 15 yıl hapis

 KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde 2 yıl önce sahilde kavga ettiği Serdar İlter'i (31) bıçaklayarak öldüren Tolga E. (19), "Ben daha çocuğum. Yaptığım hatanın da büyük olduğunun farkındayım" diye kendini savundu. Sanık, tutuklu olarak yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Korkunç olay, 1 Eylül 2019 günü Başiskele sahilinde meydana geldi. Sahilde arkadaşıyla birlikte oturan Serdar İlter, yanlarına gelen Tolga E. ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga E., Serdar İlter'i bıçakladı. Serdar İlter kanlar içinde yere yığılırken, Tolga E. ise kaçtı. Yaralanan Serdar İlter kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tolga E. ile arkadaşları O.T., A.T. ve E.V. gözaltına alındı. Tolga E., O.T. ve A.T. tutuklanırken, E.V. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

"Ben daha çocuğum"

Olay anında 17 yaşında olan Tolga E. önceki duruşmada pişman olduğunu belirterek, "Ben daha çocuğum. Yaptığım hatanın da büyük olduğunun farkındayım. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım ve sizin karşınıza çıkmayacağım." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı, verdiği mütalaada O.T., A.T. ve E.V.'nin Serdar İlter'i öldüren Tolga E.'ye yardım etme suçundan ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını, Tolga E.'nin ise müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Bugün davayla ilgili karar duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme heyeti, Tolga E.’nin müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak suç tarihinde 18 yaşından küçük olması ve suçun işleniş biçimi nedeniyle 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, A.T.'yi 8 yıl, E.V.'yi 6 yıl, O.T.'yi ise 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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