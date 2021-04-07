Her şey bir anda oldu! Kocaeli'de haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

KOCAELİ'de yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu 8 yaşındaki Toprak Akyol yaralandı. Haberi alan anneanne, torununu görünce gözyaşlarına boğuldu.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi Hamit Haplan Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla dışarıda oynayan Toprak Akyol, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada caddede seyir halindeki 41 ADU 781 plakalı otomobil, Toprak’a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada kazayı duyarak, gelen Toprak’ın anneannesi Emel Çakır, torununun yaralandığını görünce uzun süre gözyaşı döktü. Kazada yaralanan Toprak, ambulans ile Körfez Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.