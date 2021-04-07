TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı

Kulüpler Birliği Vakfı'nın, TFF yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Toplantıda; en alt ligden, en üst klasmana kadar herkesin 1 ay içinde aşı olması kararlaştırıldı.

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Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki toplantı, Kulüpler Birliği'nin Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleşti. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig temsilcileri ve TFF 1. Lig temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez ve TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop toplantıda yer aldı.

Toplantının bitiminin ardından basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmazken, Covid-19 pandemisi nedeniyle futbol camiasında en alt klasmandan en üst klasmana kadar herkesin aşı olmasına karar verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla da konunun paylaşıldığı ve onay alındığı öğrenildi.