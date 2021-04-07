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Mansur Yavaş kendisini tehdit eden Çin Büyükelçiliği önünde kazı çalışması başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Uygur Türkleri paylaşımı nedeniyle kendisini tehdit eden Çin Büyükelçiliği önünde kayıp kaçak arama çalışmaları kapsamında kazı çalışması başlattı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çin Büyükelçiliği’nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve  Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı etiketleyerek yaptığı ve tepki gören paylaşım sonrası Çin’in Ankara Büyükelçiliği önünde kazı çalışması başlattı. 

ASKİ'den yapılan açıklamada "Su kaçaklarını tespit etmek maksadıyla Çin Büyükelçiliği önünde başlattığımız çalışmadan dolayı verdiğimiz rahatsızlığı anlayışla karşılayan herkese teşekkür ederiz." denildi.

"Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadesi tartışıldı

Çin Ankara Büyükelçiliği, Akşener ve Yavaş'ın Barın Katliamı'nı anmak için yaptıkları paylaşımlardan sonra her iki ismi etiketleyerek sosyal medya hesabından şu açıklamada bulunmuştu:

"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır, Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" 

Çin büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Bu açıklamanın ardından Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve açıklamadan duyulan rahatsızlık iletildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tepki çeken tweete sahip çıktı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zao, Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı etiketleyerek attığı tweeti desteklediklerini belirtti.

Bir basın toplantısında konuşan Zao, Çin Büyükelçiliği'nin Akşener ve Yavaş'a yönelik "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadelerini içeren paylaşımını "makul ve eleştirilemez" bulduklarını dile getirdi.

Global Times'ın aktardığına göre Zao, "Türkiye halkı terörizmin getirdiği acıyı uzun süre boyunca çekti" dedi. Sözcü, Türk halkına "Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü için yaptığı hamleleri objektif ve mantıklı bir şekilde değerlendirme" çağrısında bulundu.

Akşener'den Çin'e yanıt: Susmayacağız

Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımıyla kendisini ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit ettiğini belirten Akşener, partisinin grup toplantısındaki konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, fahri Çinli Cinping Perinçek'in gayretleri yetmemiş olacak ki bizzat Çin devletinin kendisi devreye girmiş. Neden? Çünkü bir süredir iktidar ve küçük ortağını Perinçek ve Çin'in esaretinden kurtararak Uygurlu kardeşlerimiz için adım atmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü Türkistan'da yaşanan insanlık dramına susmadık, susmayacağız."

Bu meseleyi sadece soydaşları olduğu için değil aynı zamanda bir insanlık sorunu olduğu için önemsediklerini vurgulayan Akşener, "Bizi saraydaki muhataplarınızla karıştırmayın. Bu tehditler bize sökmez. Biz, bu mücadeleyi bugün Türkiye'de bu kürsüden veririz. Yarın, gün gelip de iktidar olduğumuzda uluslararası toplumu karşınıza diker, öyle mücadele veririz. Ama bu mücadeleden asla vazgeçmeyiz. Ve o pis elinizi, Uygur'un sinesinden çekene kadar da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bunu böyle bilesiniz." değerlendirmesinde bulundu.

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