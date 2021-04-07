Bodrum'da 2400 yıllık mezar açıldı içinden çıkanlar heyecan uyandırdı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kapağını açtığı 2 bin 400 yıllık lahit mezardan önemli eserler ortaya çıkarılmaya başlandı. İlk etapta yüzük, kolye, sikke ve pelike gibi eşyaların bulunduğu mezardan daha çok şey çıkacağına inanan uzmanlar, çamurun altında olduğunu düşündüğü eserleri bulmaya çalışıyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kapağını açtığı ve 2 bin 400 yıllık tarihi eserlerin ortaya çıktığı lahit mezarın bulunduğu bölgede çalışmalar hassas şekilde yürütülüyor. Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısında ortaya çıkan ve Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğünce kazı çalışması başlatılan lahit mezar alanında çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Bakan Ersoy'un da yakından takip ettiği çalışmalarda tespit edilen 15 mezar ve çok sayıda eserle ilgili titiz bir çalışma gerçekleştiriliyor. Hiç bozulmamış halde günümüze ulaşan lahit mezarda bulunan eşyalar özenle çıkarılıp temizlenerek korumaya alınıyor.
Zengin bir çifte ait olduğu düşünülüyor
Lahitteki mezardan çıkan erkek ve kadın iskeletleri üzerinde de inceleme yapan ekipler, iskeletlerin döneminin zenginlerinden bir çifte ait olduğunu düşünüyor.
Bölgede kazı yürüten arkeologlar ve müze yetkilileri eşyaların bulunduğu mezardan daha çok şey çıkacağına inanırken, çamurun altında olduğu düşünülen eserleri bulmak için de çaba sarf ediyor.