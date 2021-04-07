Gençlerbirliği'nin serisine BB Erzurumspor son verdi

Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği, 29'da Lima'nın golüyle öne geçerken; BB Erzurumspor'un cevabı 90+3'te Da Costa'dan geldi. Son üç maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin serisi bu maçla sona erdi. Gençlerbirliği, bu sonucun ardından puanını 31; Erzurumspor ise 28 yaptı.

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15. dakikada Emrah Başsan sağ kanatta korner bayrağına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta ortasını ceza sahasına yaptı. Hasan Hatipoğlu'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

23. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.

29. Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte boş durumda olan Sandro Lima topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0

43. dakikada hakem Suat Arslanboğa, Emrah Başsan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verdi. 45. dakikada Aatif'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu Cenk Ahmet Alkılıç tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. Pozisyonu ekrandan izleyen Suat Arslanboğa ceza sahası ihlali nedeniyle penaltının tekrarlanmasını istedi.

45+3. dakikada yeniden beyaz noktaya gelen Aatif'in vuruşunda soluna gelen topu kurtaran kaleci Nordfeldt penaltıda bir kez daha başarılı oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

83. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan ortasında arka direkteki Hasan Hatipoğlu topu kafayla indirdi. Kale önünde oluşan karambolde Diego son anda topu uzaklaştırdı.

86. dakikada Ayite'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.

87. dakikada Boumal'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla yandan dışarı gitti.

90+3. dakika konuk ekip beraberlik golünü buldu. Kalecinin gönderdiği uzun topu Oltan Karakullukçu kafayla ceza yayındaki Da Costa'ya indirdi. Da Costa şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 bitti.

Gençlerbirliği: 1 - 1 :BB Erzurumspor

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Salih Mazlum

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Dk. 20 Diego), Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 80 Polomat), Murat Yıldırım (Dk. 67 Mugni), Sefa Yılmaz (Dk. 67 Ayite), Sandro Lima (Dk. 80 Stancu)

BB Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Da Costa, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Omolo (Dk. 84 Obertan), Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 90 Darri), Aatif, Emrah Başsan (Dk. 78 Oltan Karakullukçu), El Kabir (Dk. 78 Ricardo Gomes)

Goller: Dk. 29 Sandro Lima (Gençlerbirliği), Dk. 90+3 Da Costa (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Johansson, Dk. 76 Piris da Motta (Gençlerbirliği), Dk. 45+2 Bergdich (yedek kulübesinde), Dk. 90+1 Oltan Karakullukçu, Dk. 90+3 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)