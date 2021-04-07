Sarıklı cübbeli amiral Mehmet Sarı ihraç ediliyor! Şoförü ve koruması anlattı

Emekli amiraller bildirisine bahane edilen 'sarıklı amiral' soruşturmasında flaş gelişmeler yaşanıyor. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşen Abdülkadir Selvi, "Sarıklı amiral ihraç edilecek" diye yazdı. Sarı'nın koruması ve makam şoförü neler anlattı?

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Kamuoyunda tartışma yaratan 'sarıklı amiral' soruşturmasında flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak tepki çeken 104 amiral bildirisinde de konu edilen Tuğamiral Mehmet Sarı'nın TSK'dan ilişiğinin kesileceği belirtiliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gazetecilerin katıldığı bir basın turunda bu konunun gündeme geldiğini belirtirken, "Sarıklı amiral TSK'yı rahatsız etmiş. TSK'dan ihraç edileceğini intibaı edindim. İş sadece hukuki prosedürün tamamlanmasına kalmış" dedi.

Makam şoförü ve koruması da sorgulandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sarıklı fotoğrafı basına yansıyan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın ifadesi alındı. Soruşturmayı yürüten birimler Sarı'nın yanı sıra şoförü ve korumalarının da ifadesini aldı.

Şoförü: Makam aracındaki bayrağı kaldırdık

Kurdoğlu cemaati mensubu olduğu iddia edilen Tuğamiral Sarı'nın sarıklı bir şekilde cemaat etkinliğine katılması soruşturmasında şoförü ifade verdi. Şoför verdiği ifadede otomobildeki bayrağın kaldırıldığını, otomobilde asker olduğunun gizlenmeye çalışıldığını söyledi. Amiralin korumaları da fotoğrafları doğruladı.