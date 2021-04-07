Johnson&Johnson'ın 62 milyon doz koronavirüs aşısı daha çöpe gitmiş olabilir

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle meydana gelen ölümlerin sayısı 3 milyonu aşarken; salgını bitirmek için tüm dünya umudunu aşılara bağlamış durumda. Ancak aşıların tedariki ve üretimi ile ilgili sorunlar tam olarak çözülebilmiş değil. Son olarak ABD'de üretilen Johnson&Johnson aşısının geçen haftaki 15 milyona ek olarak 62 milyon dozunun da kullanılamaz hale gelmiş olabileceği açıklandı.

Abone ol

The New York Times'ın haberine göre; Baltimore'de bulunan Emergent BioSolutions tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları için bileşenlerin üretildiği fabrikada 62 milyon doz aşının daha kontamine olmuş olabileceği belirtildi.

Fabrikada çalışanlar, şubat ayında farkında olmadan yaklaşık 15 milyon doz Johnson&Johnson aşısını AstraZeneca ile çapraz kontamine ederek kalıcı olarak mahvetti.

Haberde; çöpe giden dozların bunun sınırlı kalmadığı ve aynı dönemde üretilen 62 milyon doz aşının da kalite kontrol testinden geçmesi gerektiğini belirtildi.

Fabrika en az 150 milyon doz aşı üretti

Bununla birlikte; aşıyı üreten ancak şişeleme yapmayan fabrika, toplamda en az 150 milyon doz Johnson&Johnson aşısı üretti.

New York Times, bu dozların hiçbirinin kullanılmadığını çünkü fabrikanın dozları halka dağıtmak için düzenleyiciler tarafından onaylanmadığını bildirdi.