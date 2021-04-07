Konyaspor ile Ankaragücü yenişemedi

Sarıklı cübbeli amiral Mehmet Sarı ihraç ediliyor! Şoförü ve koruması anlattı

Mansur Yavaş kendisini tehdit eden Çin Büyükelçiliği önünde kazı çalışması başlattı

Her şey bir anda oldu! Kocaeli'de haberi alınca gözyaşlarına boğuldu