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Bakan Soylu duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde jandarma komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerle birlikte M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, kanas keskin nişancı tüfeği, RPG-7 roketatar ile mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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