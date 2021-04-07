Kayseri'de demir yüklü kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın demir boru yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde M.B.'nin kullandığı 38 PC 352 plakalı kamyona 18. Cadde ile 43. Cadde'nin kesiştiği kavşakta sürücüsü belirlenemeyen 46 HE 019 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesindeki boruların ticari aracın ön camından girerek arka koltuğa kadar uzandığı kazada araçta bulunan iki kişi sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Ü.K. (30) ile üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.