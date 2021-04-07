BIST 1.418
DOLAR 8,16
EURO 9,70
ALTIN 456,50
HABER /  YEREL

Kayseri'de demir yüklü kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

Anadolu Ajansı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın demir boru yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde M.B.'nin kullandığı 38 PC 352 plakalı kamyona 18. Cadde ile 43. Cadde'nin kesiştiği kavşakta sürücüsü belirlenemeyen 46 HE 019 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesindeki boruların ticari aracın ön camından girerek arka koltuğa kadar uzandığı kazada araçta bulunan iki kişi sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Ü.K. (30) ile üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurdu
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Covid-19 aşısı için gitti kanser olduğunu öğrendi
Bakan Soylu duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
11 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Konyaspor ile Ankaragücü yenişemedi
Gençlerbirliği'nin serisine BB Erzurumspor son verdi
Ayak parmağı doktoru bile şaşkına çevirdi: İlk defa görüyorum
Sarıklı cübbeli amiral Mehmet Sarı ihraç ediliyor! Şoförü ve koruması anlattı
Mansur Yavaş kendisini tehdit eden Çin Büyükelçiliği önünde kazı çalışması başlattı
Yorumlar