Aşılananlarda en yaygın görülen koronavirüs semptomlarını belirlendi

İngiltere'de yürütülen bir araştırmada aşılama sonrası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanılması halinde en yaygın görülen 5 semptom belirlendi.

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İngiltere'de hala devam eden Zoe Covid Symptom adlı araştırma çerçevesinde bir uygulamadan faydalanıldı. Uygulamaya yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların şikayetlerini girdiği, bu verilerin bilim insanları tarafından analiz edildiği kaydedildi.

Araştırma, aşı olanlar ve olmayanları 3 gruba ayırarak en yaygın görülen 5 Kovid-19 semptomunu ortaya koydu.

Çift doz aşı olanlarda en sık görülen Kovid-19 semptomlarının sırasıyla baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı olduğu gözlendi.

Tek doz aşı olanlarda en sık rastlanan 5 semptom da baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve öksürük olarak sıralandı.

Aşı olmayanların ise en yaygın baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş ve öksürük semptomlarından şikayet ettiği tespit edildi.