BIST 1.373
DOLAR 8,69
EURO 10,31
ALTIN 501,82
HABER /  SPOR
ADV Nişantaşı'na sağlıklı evler geliyor

Rusya, Cherchesov'u kovdu

Rusya, Cherchesov'u kovdu

EURO 2020 B Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlayan Rusya'da teknik direktör Stanislav Cherchesov'un görevine son verildi.

Abone ol

EURO 2020'ye ev sahipliği yapan ülkelerden birisi olan Rusya'da teknik direktör ayrılığı yaşandı. Belçika, Danimarka ve Finlandiya ile B Grubu'nda yer alan ve 3 puanla grubu son sırada tamamlayan Rusya'da teknik direktör Stanislav Cherchesov ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Konu ile ilgili açıklama Rusya Futbol Federasyonu (RFS) tarafından yapıldı ve teknik adamın görevine son verildiği belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, 57 yaşındaki teknik adam ile karşılıklı anlaşma neticesinde yolların ayrıldığı ifade edildi. 

Rusya, EURO 2020'de Finlandiya'yı 1-0 mağlup edip Belçika'ya 3-0, Danimarka'ya ise 4-1 mağlup olmuştu. 2016'da takımın başına geçen Cherchesov, 2018 Dünya Kupası'nda aldığı sonuçlar ile kendisinden söz ettirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatayspor'dan orta sahaya Cezayirli yıldız
Hatayspor'dan orta sahaya Cezayirli yıldız
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
İki doz aşı yetmedi vakalar patladı İsveç de 3. doz aşılamaya başlıyor 4. doz kapıda
İki doz aşı yetmedi vakalar patladı İsveç de 3. doz aşılamaya başlıyor 4. doz kapıda
Yer: Ankara! 20 yıldır tamamlanamıyordu: Almanlar el koydu
Yer: Ankara! 20 yıldır tamamlanamıyordu: Almanlar el koydu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: Kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: Kabul edilemez
Rusya'da bir uçak radardan kayboldu
Rusya'da bir uçak radardan kayboldu
İçişleri Bakanlığı İZDES Projesi çalışmaları Erzincan'da
İçişleri Bakanlığı İZDES Projesi çalışmaları Erzincan'da
Dubai'de büyük patlamanın olduğu gemi temizlik malzemeleri taşıyormuş
Dubai'de büyük patlamanın olduğu gemi temizlik malzemeleri taşıyormuş
ABD'li turistin kabus dolu anları! Nevşehir'de bu halde bulundu
ABD'li turistin kabus dolu anları! Nevşehir'de bu halde bulundu
Mustafa Destici: Cumhur İttifakı büyük bir ortak olacağımız için bunu istemiyor
Mustafa Destici: Cumhur İttifakı büyük bir ortak olacağımız için bunu istemiyor