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ABD'li turistin kabus dolu anları! Nevşehir'de bu halde bulundu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
ABD'li turistin kabus dolu anları! Nevşehir'de bu halde bulundu

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da fotoğraf çeken ABD'li Greencejami Cee (58), dengesini kaybedip, 10 metre yükseklikten düştü. Kayalıklar arasında sıkışan kadın, AFAD ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırılırken, ayağında kırık tespit edildi.

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Olay, öğle saatlerinde, Göreme beldesi Kılıçlar Vadisi yakınlarında meydana geldi. Turistik gezi için Kapadokya'ya gelen ABD'li Greencejami Cee, çıktığı kayalıklardan cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Cee, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Kayalıklar arasında sıkışan kadın için bölgeye AFAD ve polis ekipleri istendi.

İhbarla gelen AFAD ekipleri, ABD'li kadını bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Hilti ile yaklaşık yarım saat kırma çalışması yapan ekipler, ABD'li turisti sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık görevlilerince ayağının kırıldığı tespit edilen Greencejami Cee, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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